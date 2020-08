Calcio, il 17enne Roback dall’Hammarby al Milan (Di venerdì 14 agosto 2020) Emil Roback è ufficialmente un nuovo giocatore del Milan: ecco il testo del comunicato ufficiale del club svedese: "L`Hammarby ha trovato l`accordo con il Milan per il trasferimento di Emil Roback. Il talento offensivo di 17 anni lascia così il club e continuerà la sua carriera in uno dei club più grandi del mondo. L`anno scorso Emil Roback aveva firmato un contratto con la prima squadra dell` Hammarby, dopo tre anni passati nell`Accademy del club. Allo stesso tempo, da tempo c`è un interesse per Emil da parte di club stranieri, e ora è chiaro che l`attaccante lascerà l`Hammarby per approdare nel Milan". Costo dell'affare un milione, con 200 mila euro di bonus. Leggi su ilfogliettone

