C'è chi dice No all'alleanza con il Pd (Di venerdì 14 agosto 2020) Non tutti concordano con Luigi Di Maio sulla opportunità di stringere alleanze sui territori con altri partiti. Il dibattito è solo all’inizio e in realtà anche al capolinea visto che è già in corso la votazione sulla piattaforma Rousseau per rispondere ai due quesiti posti dal Movimento 5 stelle alla sua base: aprire o meno al terzo mandato per gli eletti nei consigli comunali e autorizzare o meno alleanze politiche con i partiti tradizionali nei territori. Ieri, a votazione aperta, Di Maio ha detto come voterà: due Sì “perché mi fido dei territori”.Ma non tutti sono d’accordo. L’ex ministra Barbara Lezzi ieri via facebook ha scritto che voterà a favore del terzo mandato ma no ad alleanze. ”è un NO convinto il mio alle alleanze con ... Leggi su huffingtonpost

Ultime Notizie dalla rete : è chi