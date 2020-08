Buongiorno e buona giornata a tutti Mi è stato mandato questo video e io credo a questo medico: “Italiani attenzione, COVID19 significa certificato di identificazione della vaccinazione con intelligenza artificiale” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci segnalano i nostri contatti il solito video in cui si parla di COVID19 significa certificato di identificazione della vaccinazione con intelligenza artificiale. La solita, inevitabile, premessa… Naturalmente, anticipiamo, è la stessa identica bufala che abbiamo visto più e più volte, semplicemente cambiata nella forma. È la condanna a cui Internet tutta è stata inchiodata dall’analfabeta funzionale medio: basta cambiare forma ad una bufala perché essa torni in vita. Ribadiamo come sul presunto acronimo del COVID19 che significa certificato di identificazione abbiamo scritto un intero articolo. Leggetelo, perché se nei ... Leggi su bufale

