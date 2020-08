Buon Ferragosto 2020: qual è l’origine e il legame con l’Assunzione di Maria, le tradizioni in Italia e nel Mondo (Di venerdì 14 agosto 2020) Ferragosto è una festività che ha origini storiche molto antiche: il termine, derivante dalla locuzione latina Feriae Augusti (riposo di Augusto), proprio come molte altre feste divenute in seguito cristiane, ha origini pagane. Nel 18 a.C. l’imperatore romano Ottaviano, proclamato Augusto, ossia “venerabile e sacro”, dal Senato romano, dichiarò che tutto il mese di agosto sarebbe stato festivo e dedicato alle Feriae Augusti, una serie di celebrazioni solenni, la più importante delle quali cadeva il 13 ed era dedicata a Diana, dea patrona del legno, delle fasi della luna e della maternità. La festa si celebrava nel tempio in onore della dea sull’Aventino ed era una delle poche occasioni in cui i romani di ogni classe e censo, padroni e schiavi, si mescolavano liberamente. Durante gli ... Leggi su meteoweb.eu

lorenzojova : buon ferragosto a tutti! ??????????? - CremoniniCesare : Se l’uomo più forte del mondo, avesse un cuore innocente. Buon weekend di ferragosto a tutti ragazzi! State bene e… - elena_ele6 : RT @robersperanza: Grazie a chi, anche in questi giorni, riesce a farmi sorridere. E soprattutto grazie a chi si divertirà rispettando le… - Ornella88813128 : RT @robersperanza: Grazie a chi, anche in questi giorni, riesce a farmi sorridere. E soprattutto grazie a chi si divertirà rispettando le… - totomammoliti : RT @robersperanza: Grazie a chi, anche in questi giorni, riesce a farmi sorridere. E soprattutto grazie a chi si divertirà rispettando le… -