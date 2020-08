Bruno Fernandes: “Vincere l’Europa League sarebbe decisivo per giocarci la prossima Premier League” (Di venerdì 14 agosto 2020) Vincere l'Europa League per tornare a sentirsi grandi. Questo il messaggio che Bruno Fernandes, centrocampista del Manchester United, ha voluto lanciare alla squadra in vista della semifinale di Coppa contro il Siviglia. Raggiungere la finale, trionfare e sentirsi mentalmente più forti e pronto per competere anche nel prossimo campionato inglese. Il portoghese, come riporta ESPN, ha commentato le ore di vigilia verso la sfida di Coppa anche con uno sguardo alla prossima Premier League.Bruno Fernandes: "Europa League può darci spinta per prossima Premier League"caption id="attachment 986301" align="alignnone" width="702" Pogba Bruno ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes Manchester United-Copenaghen 1-0: Bruno Fernandes indica la via per la semifinale di Europa League Sport Fanpage Siviglia-Manchester United dove vederla: Sky o Tv8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester United e Siviglia maestri di Coppa: nobiltà europea a caccia della finale

