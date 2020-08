Britney Spears, pubblicati i documenti contabili del padre: «Ecco quanto incassa e (quanto spende) per controllarla» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Go, Britney, go!». È guerra aperta per Britney Spears per cercare di smarcarsi dalla conservatorship, la tutela con cui, di fatto, il padre controlla tutta la sua vita da 12 anni . A darle man forte ci ha pensato il tabloid Usa The Blast. Come? Pubblicando i dati contabili del 2019 del padre. Dai documenti rivelati risulta che la reginetta del pop ha speso circa un milione di dollari per l’entourage di legali che curano la conservatorship e altri 128mila per il suo tutore, nonché padre, Jamie Spears. COURTESY OF “THE BLAST” Le spese pubblicate da The Blast«Il fatto che queste persone siano state pagate oltre 1 milione di dollari l’anno scorso dovrebbe spiegare perché ... Leggi su open.online

ninetiesbish : RT @Fantasy92: se Britney Spears fa yoga in spiaggia in California con la mascherina voi potete tenerla al supermercato - ninetiesbish : RT @BarbieXanax: Grazie Gesù per aver creato Britney Spears ???? - Cizco11 : RT @BarbieXanax: Grazie Gesù per aver creato Britney Spears ???? - aquababi94 : Sono dalla parrucchiera per rifarmi il colore e a un certo punto fa 'Alexa, metti Britney Spears' e niente - l_thelamb : A famosa saga infanto juvenil escrita por Britney Spears -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears Britney Spears, pubblicati i documenti contabili del padre: «Ecco quanto incassa e (quanto spende) per controllarla» Open Amici 11, ricordate il vincitore Giuseppe? Eccolo oggi muscoli e addominali

Giuseppe Giofré è stato uno dei tanti protagonisti che si sono avvicendati nella lunga carriera del talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino prese parte all’edizione numero undici, andata i ...

Quanti attori scendono nell’arena per il festival ’I denti mancanti’

Sabato sarà il turno di Giorgio Montanini, volto di Nemico Pubblico, con il suo ultimo spettacolo teatrale Come Britney Spears Covid-19 version. Domenica (alle 21) si parte con la lettura di alcune ...

Giuseppe Giofré è stato uno dei tanti protagonisti che si sono avvicendati nella lunga carriera del talent show Amici di Maria De Filippi. Il ballerino prese parte all’edizione numero undici, andata i ...Sabato sarà il turno di Giorgio Montanini, volto di Nemico Pubblico, con il suo ultimo spettacolo teatrale Come Britney Spears Covid-19 version. Domenica (alle 21) si parte con la lettura di alcune ...