Brescia: incidente in moto in viale Sant'Eufemia, grave ragazzo di 18 anni (Di venerdì 14 agosto 2020) Un ragazzo di 18 anni è stato ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Civile, a seguito di un terribile incidente in moto che lo ha visto protagonista giovedì sera, verso le 23.30, in viale Sant'... Leggi su bresciatoday

Si schianta in moto contro la rotonda: ragazzo grave al Civile

Si è schiantato contro una rotatoria e ha fatto un volo di almeno 30 metri, sbalzando dalla sua moto e cadendo violentemente sull’asfalto. È in condizioni gravi il ragazzo di 18 anni che, ieri sera at ...

