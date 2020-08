Brasile, Bolsonaro pronto a violare la legge sul tetto alla spesa pubblica. Ministro Economia: “Se lo fa, chiederemo impeachment” (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo scorso aprile il Ministro della Casa Civile e più alto rappresentante dei militari nel governo brasiliano, generale Walter Braga Netto, presentò a sorpresa il suo “Pro Brasil”, un piano Marshall per uscire dalla crisi generata dalla pandemia di Covid-19 attraverso investimenti finanziati con denaro pubblico in barba ai vincoli di bilancio. Da allora nel governo brasiliano si è aperta una falla. Nonostante i tentativi di tamponare del presidente Jair Bolsonaro, la situazione è degenerata arrivando a spaccare in due governo. Da un lato, sempre più isolato, l’ortodosso neoliberale Ministro dell’Economia Paulo Guedes, sostenitore della politica del rigore di bilancio, delle privatizzazioni, dello Stato fuori ... Leggi su ilfattoquotidiano

