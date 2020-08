Borja Mayoral Lazio, c’è l’intesa con il Real Madrid: le cifre (Di venerdì 14 agosto 2020) La Lazio è vicina a Borja Mayoral: l’attaccante classe ’97 lascerà il Real Madrid in prestito con diritto di riscatto La Lazio punta alla chiusura dell’operazione con il Real Madrid per Borja Mayoral, attaccante classe ’97 reduce da una buona stagione con la maglia del Levante. Come riportato dal Messaggero, i club hanno raggiunto un accordo anche sul diritto di recompra in favore delle merengues, fissato intorno ai 35 milioni di euro. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

