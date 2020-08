Bonus Inps, Rizzone (M5S): «Non sono né ladro né infame. Da deputato ho restituito 40mila euro» (Di venerdì 14 agosto 2020) Il deputato grillino sulla vicenda dei 600 euro: «Fumo negli occhi, io ci metto la faccia». E lancia la sfida: «Perché non pubblichiamo, come già fanno in 17 stati europei, i nomi di chi ha veramente rubato risorse allo Stato evadendo le tasse?» Leggi su corriere

TeresaBellanova : I parlamentari che hanno utilizzato il bonus hanno fatto una scelta inqualificabile. Ognuno si assuma fino in fondo… - Open_gol : Emilia-Romagna, sospeso il consigliere leghista Bargi: ha intascato due bonus Inps - ilriformista : Scandalo #bonus, l’ @INPS_it usata a fini politici è la vera corruzione L'editoriale di @PieroSansonetti - Blackskorpion4 : RT @vitalbaa: Tridico non ha spiegato: 1) se i politici avevano già dichiarato la posizione previdenziale incompatibile, perché hanno avuto… - FabrizioKinga : RT @Open_gol: Emilia-Romagna, sospeso il consigliere leghista Bargi: ha intascato due bonus Inps -