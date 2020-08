Bonus: dopo giorni di silenzio salta fuori anche il nome del deputato Cinque Stelle (Di venerdì 14 agosto 2020) dopo i due deputati leghisti, ora esce fuori anche il nome del pentastellato che ha incassato il Bonus Covid di 600 euro. C’è chi il Bonus lo ha definito elemosina – come la leghista Elena Murelli – c’è invece chi si è giustificato dicendo che a chiedere il sussidio sia stata la mamma – come … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

PUGLIA – L’argomento politico del momento e quello del bonus di 600 euro per il periodo del covid richiesto da parlamentari, consiglieri regionali e comunali: si indaga anche in Puglia. Lo hanno chies ...

I "furbetti" del bonus 600 euro: Quest’anno a Ferragosto sotto l’ombrellone si parlerà di un nuovo fenomeno di malcostume italiano. L’argomento di discussione principale degli italiani in vacanza vert ...

