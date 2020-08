Bonus Covid, Tridico: “Duemila politici coinvolti”. Nell’occhio dell’antifrode anche 40mila lavoratori (Di venerdì 14 agosto 2020) "Oltre ai 2mila politici locali e nazionali sono coinvolti 40mila lavoratori, di cui qualche migliaio, 2-3mila, già bloccati". Così il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, nel corso di un'audizione informale in commissione Lavoro della Camera sulle modalità di richiesta e liquidazione del Bonus dei 600 euro a favore dei lavoratori autonomi e in relazione all'azione dell'antifrode. Tridico difende l'operato del suo istituto e respinge al mittente le accuse in merito alle modalità di richiesta e liquidazione del Bonus in favore dei lavoratori autonomi, sulle categorie di destinatari di tale Bonus nonché sulle relative attività di monitoraggio, vigilanza e controllo da parte ... Leggi su ilfogliettone

marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - fanpage : Una nuova ammissione nel consiglio regionale lombardo #bonus600euro - CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - Cattapan_6 : RT @GuidoCrosetto: L’INPS non ha verificato solo gli eletti ma anche i loro familiari. Così il Fatto può dire che il bonus da 600€ è stato… - Paolo_Oberto : RT @GuidoCrosetto: L’INPS non ha verificato solo gli eletti ma anche i loro familiari. Così il Fatto può dire che il bonus da 600€ è stato… -