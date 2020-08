Bonus Covid: dopo giorni di silenzio salta fuori anche il nome del deputato Cinque Stelle (Di venerdì 14 agosto 2020) dopo i due deputati leghisti, ora esce fuori anche il nome del pentastellato che ha incassato il Bonus Covid di 600 euro. C’è chi il Bonus lo ha definito elemosina – come la leghista Elena Murelli – c’è invece chi si è giustificato dicendo che a chiedere il sussidio sia stata la mamma – come … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - LaStampa : Mentre divampa la polemica sul bonus Covid elargito a parlamentari, assessori regionali e professionisti dall’alto… - fanpage : Una nuova ammissione nel consiglio regionale lombardo #bonus600euro - infoitinterno : Bonus Covid ai parlamentari, c'è anche il genovese del M5s Marco Rizzone - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'E' Marco Rizzone il deputato pentastellato che ha preso il bonus #covid #ANSA… -

Oggi – venerdì 14 agosto – alle ore 12 si terrà alla Camera l’audizione del Presidente dell’Inps Pasquale Tridico in merito allo scandalo del bonus 600 euro per P. Iva-autonomi richiesto e ottenuto da ...Se per i consiglieri regionali della Lega c’è stata una sospensione dal partito, per Diego Sarno (PD) dieci segretari di sezione vogliono la dimissione. Insufficienti sia le scuse sia l’auto-sospensio ...