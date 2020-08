Bonus Covid al big M5s: chi è Marco Rizzone, l’uomo di Grillo che coordina la Liguria (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Bonus Covid al deputato M5s è stato a lungo nascosto, ma alla fine è uscito anche il suo nome. Si chiama Marco Rizzone, non è uno dei tanti peones grillini. Anzi, è un big del M5s. Non è nemmeno un disoccupato, ma un imprenditore nel settore dell’informatica. Vanta un dottorato alla Scuola Sant’Anna in “Innovation management”. È programmatore e inventore di app. Marco Rizzone dichiara 80mila euro l’anno Un manager che viaggia sugli ottanta mila euro l’anno, ma che ha chiesto il Bonus Covid da 600 euro, come una qualsiasi partita Iva strozzata dalla crisi. Al M5s hanno fatto di tutto per farlo uscire il più tardi possibile. I giornali hanno dato in pasto prima i nomi ... Leggi su secoloditalia

marcocappato : Il patibolo contro i politici che hanno intascato il bonus è pronto. Lo hanno preparato gli stessi partiti che dei… - fanpage : Una nuova ammissione nel consiglio regionale lombardo #bonus600euro - CottarelliCPI : Leggo che i nomi dei 5 parlamentari (tre Lega, 1 5stelle e 1 Italia Viva) che hanno fatto domanda per il bonus covi… - Chini_Francesco : RT @GuidoCrosetto: L’INPS non ha verificato solo gli eletti ma anche i loro familiari. Così il Fatto può dire che il bonus da 600€ è stato… - maltob : RT @GuidoCrosetto: L’INPS non ha verificato solo gli eletti ma anche i loro familiari. Così il Fatto può dire che il bonus da 600€ è stato… -