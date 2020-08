Bonus baby sitter 2020: domande in scadenza ad agosto, la data (Di venerdì 14 agosto 2020) La Legge di conversione del Decreto Rilancio ha decretato l’estensione della data entro la quale bisogna inoltrare la domanda per il Bonus baby sitter 2020 nonché per i centri estivi e i servizi integrativi per l’infanzia. L’Inps ha infatti informato i contribuenti che le prestazioni lavorative di baby sitting svolte a partire dal 5 marzo 2020 e fino al 31 agosto 2020 saranno remunerate tramite il Libretto Famiglia e che dovranno essere comunicate sulla piattaforma delle prestazioni occasionali entro il 31 dicembre 2020. La data originaria entro la quale bisognava presentare domanda era il 31 luglio: il provvedimento è dunque intervenuto a prorogare la ... Leggi su termometropolitico

LaStampa : Mentre divampa la polemica sul bonus Covid elargito a parlamentari, assessori regionali e professionisti dall’alto… - valentinadigrav : RT @LaStampa: Mentre divampa la polemica sul bonus Covid elargito a parlamentari, assessori regionali e professionisti dall’alto reddito, i… - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: Niente #bonusBabySitter per i poliziotti, non ci sono i soldi - gaetanomaisto : RT @RassegnaZampa: Niente #bonusBabySitter per i poliziotti, non ci sono i soldi - RassegnaZampa : Niente #bonusBabySitter per i poliziotti, non ci sono i soldi -