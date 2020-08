Bonus ai politici, Tridico in commissione: “Notizia non l’ha data l’Istituto. Noi garantiamo la privacy, beneficiari si sono autodenunciati” (Di venerdì 14 agosto 2020) “I nomi non li ha dati l’Istituto: l’Istituto garantisce la privacy”. Lo ha detto il presidente dell’Inps, Pasquale Tridico, a proposito dei politici che hanno usufruito del Bonus Inps da 600 euro, nel corso di un’audizione nella commissione Lavoro di Montecitorio. Tridico ha più volte repinto l’accusa di aver fatto uscire la notizia, “Chiunque afferma cose del genere, lo fa per fini che mi sfuggono, motivi fantasiosi e accuse infondate da rimandare al mittente”. Ha ricordato poi un episodio del 7 agosto. “Il direttore di Repubblica Molinari mi chiama e vuole sapere i nomi. Io non li do e non li dà l’Istituto”. I beneficiari, “si sono autodenunciati negli ultimi ... Leggi su ilfattoquotidiano

