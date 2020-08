Bonus ai politici, l’audizione del presidente dell’Inps Tridico in commissione Lavoro. Segui la diretta dalla Camera (Di venerdì 14 agosto 2020) La diretta dell’audizione del presidente dell’Inps Pasquale Tridico in commissione Lavoro alla Camera. Tridicodovrebbe indicare i nomi dei politici che hanno richiesto del Bonus per le partite Iva. L'articolo Bonus ai politici, l’audizione del presidente dell’Inps Tridico in commissione Lavoro. Segui la diretta dalla Camera proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano

