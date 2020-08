Bonus ai politici, che nostalgia canaglia per la Prima Repubblica… (Di venerdì 14 agosto 2020) Ma basta! Vabbé che è Ferragosto, e che qualcosa bisogna pur inventarsi, per catturare l’attenzione degli italiani, ma a tutto c’è un limite. Ai bei tempi, durante la gloriosa Prima Repubblica, si parlava di tangenti miliardarie, sia pure in vecchie lire, distribuite a politici di primo piano, secondo un sistema corruttivo consolidato, affidato a fior di ragionieri. Grazie che poi quegli stessi politici, quando gli girava, facevano anche Grandi Riforme: diritto di famiglia, Statuto dei lavoratori, divorzio, aborto. Perché erano dei professionisti: mica, con tutto il rispetto, partite Iva part time. Questi qui, invece? Stiamo parlando di 600 (seicento) euro, che possono raggiungere i 1200 (milleduecento) se qualcuno, per manie di grandezza, o perché eccitato dal miserabilismo, li ha chiesti ... Leggi su ilfattoquotidiano

