Bonus 600 euro, Tridico: “Telefonata con Rosato sul deputato di Italia viva coinvolto? È questione personale che esula dai lavori della Camera” (Di venerdì 14 agosto 2020) “È questione personale che esula dai lavori della Camera”. Così il presidente dell’Inps Pasquale Tridico, nel corso dell’audizione a Montecitorio sullo scandalo dei politici che hanno percepito il Bonus per le partite Iva in difficoltà, ha risposto in merito a una telefonata tra lui e il vicepresidente della Camera di Italia viva Ettore Rosato. La domanda era stata posta dal deputato Fdi Walter Rizzetto (Fdi) facendo riferimento alla notizia diffusa lunedì 10 agosto, quando il renziano, proprio in seguito a una chiamata con Tridico, disse che era da escludere la presenza di un deputato o una deputata ... Leggi su ilfattoquotidiano

fattoquotidiano : “Mi hanno rovinato le ferie”. Il sindaco leghista di Treviglio col bonus da 600 euro e stipendio da 3300 attacca: “… - Corriere : Bonus da 600 euro: Rizzone (M5) è il terzo parlamentare ad averlo chiesto. Crimi: massima severità - La7tv : #lariachetira Furbetti bonus 600 euro, Tito #Boeri: 'Mi colpisce che questi parlamentari provengano da forze politi… - boettoisabella1 : RT @fattoquotidiano: Bonus 600 euro, Di Pietro su La7: “Piccionaia di gente miserabile. Voglio tutti i nomi, non solo dei politici. Sui sol… - GuidoCrosetto : RT @GuidoCrosetto: A titolo informativo la legge sul bonus alle Partite Iva era scritta in modo che anche Jeff Besoz avrebbe potuto chieder… -