Bonus 600 euro politici: oggi Tridico alla Camera svelerà altri nomi (Di venerdì 14 agosto 2020) Lo scandalo del Bonus 600 euro sta investendo tutti i politici di ogni partito. oggi in videoconferenza il capo il presidente dell’Inps svelerà nuovi nomi. Lo scandalo riguardante il Bonus 600 euro non fa sconti a nessuno e investe qualsiasi partito di qualsiasi colore. Movimento 5 stelle, Lega, PD nessuno risulta inerme di fronte al male più grande della nostra società: l’avidità. Sì perché i nostri politici non si accontentano dei loro generosi stipendi ma hanno bisogno sempre di più: anche del Bonus 600 euro destinato a lavoratori e partite IVA. E mentre si rincorrono scuse delle più disparate, i partiti politici iniziano a prendere ... Leggi su zon

