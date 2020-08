Bonus 600 euro, l’autodifesa di Rizzone: “Non sono né ladro né infame. Nulla di illegittimo. Fuori tutti i nomi di chi ruba davvero, gli evasori” (Di venerdì 14 agosto 2020) “Altro che 600 euro, ora Fuori i nomi di tutti gli evasori” con un lungo videomessaggio affidato alla sua pagina Facebook il deputato genovese Marco Rizzone rivendica la “leggerezza” di aver usufruito del Bonus di 600 euro dell’Inps previsto per le partite Iva in difficoltà per l’emergenza Covid. Per il parlamentare deferito ai probiviri del Movimento è tutta colpa “di un decreto scritto palesemente male”, del quale “non ci è stato neppure data la possibilità di discutere come troppe volte in questa fase avviene in Parlamento” dice attaccando il suo stesso governo. “Di essere dipinto come un disonesto, un infame o un ladro non lo accetto. Qui ... Leggi su ilfattoquotidiano

