Bollino rosso: è scattato il tradizionale ‘esodo di Ferragosto’ lungo i 30mila Km della rete Anas (Di venerdì 14 agosto 2020) Ecco ci siamo, già da qualche ora è iniziato quello storicamente definito come l’esodo di Ferragosto insomma, per dirla chiara: siamo nel fatidico week-ed da Bollino rosso. Tuttavia, come da tradizione, il peggio sarà tra domani e metà della giornata di domenica 16 agosto. Anche perché, accanto a quanti si ‘avventureranno’ per le meritate ferie estive, ci sono da considerare altrettanti milioni di italiani che, seppure ancora al lavoro, coglieranno l’occasione per la ‘sacra’ gita di Ferragosto. Dunque ‘vai con le code’ ed il traffico ‘massiccio’ sulle principali direttrici Anas. Tuttavia, sebbene non come in queste ore, anche domenica pomeriggio è da considerarsi a ‘forte percorrenza’, dunque ... Leggi su italiasera

