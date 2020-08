Bollettino Covid-19 14 agosto: 574 nuovi contagi (Di venerdì 14 agosto 2020) Bollettino Covid 14 agosto: cresce il numero dei contagi, 574 nuovi positivi ma solo 3 decessi Il Bollettino del Covid relativo a oggi, 14 agosto, ha visto 574 nuovi contagi in Italia, per un totale di 252.809 casi dall’inizio della pandemia. Continuano a salire vertiginosamente i contagi, mentre calano i decessi, 3 in più di ieri, che portano il numero totale a 35.234. Quasi raddoppiato il numero dei guariti, ben 403 nelle ultime 24 ore (contro i 226 del 13 agosto) per un totale di 203.326. Gli attuali positivi sono 14.249 (+169). Nelle ultime 24 ore in Lombardia si sono registrati 97 casi su 7.464 tamponi effettuati e 1 morto. Le vittime sono 16.836, 258 i guariti mentre ... Leggi su bloglive

LegaSalvini : Covid in azienda, 18 positivi: «Ci lavoravano dieci migranti della Serena». - RaiNews : #Covid19 i dati del ministero della salute - SonerMkd : #coronavirus, #Italia a rischio #secondaondata: +574 casi (ieri +523), 127 in #Veneto. Tre i morti – Il bollettino… - ComandanteLupo : Coronavirus, il bollettino di oggi 14 agosto: 3 morti (-3) e 574 nuovi casi (+41) nelle ultime 24 ore. Evidentement… - raf198021 : RT @RaiNews: #Covid19 i dati del ministero della salute -