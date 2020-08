Bollettino Coronavirus Italia. Dati e tabella di oggi, 14 agosto, in diretta (Di venerdì 14 agosto 2020) L'appuntamento di oggi con il Bollettino del Ministero della Salute che contiene gli aggiornamenti sull'epidemia del Coronavirus in Italia è particolarmente importante dopo che negli ultimi giorni i ... Leggi su quotidiano

Corriere : In Italia 481 nuovi casi e 10 morti: il bollettino del 12 agosto - SkyTG24 : Coronavirus Italia, ultime news: aumento dei contagi, caos sui test negli aeroporti. LIVE - matteosalvinimi : Più sbarchi uguale più contagi: crescono i positivi in Sicilia, e quasi la metà dei casi riguarda immigrati. Questo… - GruppoIeC : Coronavirus. Bollettino Regione Calabria del 14 agosto: +19 rispetto a ieri - - FedericaCalvia : RT @Open_gol: ??Dopo il calo di ieri, tornano ad aumentare i contagi in Lombardia. C’è una nuova vittima registrata nelle ultime 24 ore. Anc… -