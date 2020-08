Blonde: il film Netflix su Marilyn Monroe con Ana de Armas sarà "Inquietante" (Di venerdì 14 agosto 2020) L'autrice di Blonde, il libro sul quale si baserà il biopic Netflix su Marilyn Monroe, ha dichiarato che il film con Ana de Armas è sorprendente e brillante, ma anche Inquietante. Joyce Carol Oates, ovvero l'autrice di Blonde, pseudobiografia di Marilyn Monroe, ha condiviso sui social le sue sensazioni riguardo il film firmato da Andrew Dominik e in uscita su Netflix con Ana de Armas protagonista. Ana De Armas, candidata ai Golden Globe per Cena con delitto - Knives Out sarà infatti la diva hollywoodiana nel biopic a lei dedicato. Marilyn Monroe è stata attrice, cantante e ... Leggi su movieplayer

