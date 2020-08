Bielorussia, urla e sangue: la testimonianza choc del giornalista italiano (Di venerdì 14 agosto 2020) Federico Giuliani L'audio del giornalista Locatelli che racconta la detenzioneClaudio Locatelli, libero dopo tre giorni di prigionia, ha raccontato ciò che ha vissuto in Bielorussia quando è stato arrestato dalle autorità Diciannove persone in una cella di quattro metri per quattro, senza cibo. Poi le urla, tante urla ad accompagnare la notte che non passa mai, e il sangue, a terra e sui corpi dei detenuti. È questo l'inferno descritto da Claudio Locatelli, il giornalista italiano, ora libero, dopo esser arrestato domenica 9 agosto a Minsk, in Bielorussia, dove stava seguendo le contestatissime elezioni che hanno riconfermato al potere Aleksander Lukashenko. La testimonianza di Locatelli Dopo tre ... Leggi su ilgiornale

Bielorussia, le ong denunciano: "Torture contro i manifestanti"

MINSK - Attivisti e osservatori dei diritti umani affermano che ci sono prove crescenti della brutalità della polizia contro le persone che sono state detenute in Bielorussia, dopo le proteste per le ...

