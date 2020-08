Bielorussia, Tikhanovskaya: “Sia garantito stato di diritto nel paese” (Di venerdì 14 agosto 2020) La leader dell’opposizione Svetlana Tikhanovskaya ha chiesto che in Bielorussia venga istituito un consiglio di coordinamento per garantire il passaggio al potere di Lukashenko. Svetlana Tikhanovskaya, candidata alle recenti elezioni in Bielorussia che hanno portato alla riconferma di Lukashenko, ha riportato alcune dichiarazioni raccolte da Interfax con delle precise richieste ai paesi europei. La donna … L'articolo Bielorussia, Tikhanovskaya: “Sia garantito stato di diritto nel paese” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

