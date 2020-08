Bielorussia, sanzioni Ue contro responsabili di brogli e violenze. Rilasciati mille manifestanti: denunciati maltrattamenti in carcere (Di venerdì 14 agosto 2020) Al termine di un lungo vertice tra i ministri degli Esteri dell’Unione europea, si è arrivati a un accordo politico per imporre sanzioni contro i responsabili delle violenze nei confronti dei manifestanti e dei presunti brogli elettorali in Bielorussia. Lo riferiscono fonti diplomatiche europee precisando che ora sarà necessario mettere nero su bianco, attraverso il lavoro tecnico, la decisione politica dei capi delle diplomazie europee, mentre l’adozione formale avverrà nelle prossime settimane. Così Bruxelles si schiera contro la gestione delle elezioni e delle successive manifestazioni da parte delle autorità guidate dal presidente Aleksandr Lukashenko, riconfermato per il sesto mandato consecutivo a ... Leggi su ilfattoquotidiano

