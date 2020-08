Bielorussia, migliaia di medici si uniscono: “Ospedali in stato di guerra, documentiamo le violenze” (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – “Gli ospedali della Bielorussia sono in stato di guerra: non fanno che ricevere manifestanti feriti dagli agenti di polizia durante cortei e sit-in pacifici: curano ferite da proiettili di gomma, ustioni, fratture, traumi ed escoriazioni da percosse. Ci sono anche donne e adolescenti. Alcuni sono stati picchiati cosi’ forte per strada o in carcere da arrivare svenuti o in coma. Tanti finisco in terapia intensiva o in rianimazione. Anche medici e infermieri subiscono violenze, se trovati a soccorrere i dimostranti fuori degli ospedali. E’ un disastro: la comunita’ internazionale deve intervenire”. Alexey Nosau e’ un medico di origini bielorusse, che da qualche anno risiede in Spagna. Parla con l’agenzia Dire nel giorno in cui il viceministro della Sanita’, Dmitri Pinevich, ha avvertito medici e paramedici che, se saranno sorpresi a partecipare ai cortei anti-governativi, saranno licenziati. Leggi su dire

Varsavia, 14 ago 18:17 - (Agenzia Nova) - I cittadini polacchi arrestati durante le proteste in corso in Bielorussia e rilasciati ieri in serata hanno descritto violenze fisiche e psicologiche a cui s ...

Bielorussia, le ong: oppositori torturati in carcere. Accordo Ue per sanzioni mirate

I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno trovato un accordo politico per sanzioni contro i responsabili delle violenze contro i manifestanti ed i brogli elettorali. Ora servirà il lavoro tecn ...

