Bielorussia, la polizia è accusata di torturare i manifestanti arrestati (Di venerdì 14 agosto 2020) ROMA – Nella quinta giornata di proteste consecutive in Bielorussia contro il presidente Lukashenko, dai difensori dei diritti umani emergono accuse di torture nelle carceri a danno dei manifestanti arrestati. Dito puntato contro la ‘Omon’, il corpo speciale della polizia antisommossa, dispiegato da domenica notte nelle strade delle principali città per sgomberare i sit-in e i cortei pacifici dei cittadini che contestano l’irregolarità delle presidenziali del 9 agosto. Da allora, si parla di oltre 6.000 persone arrestate. Secondo il centro per i diritti umani Viasna, ieri centinaia di persone sono state rimesse in libertà a Minsk e a Zodzina, città a una sessantina di chilometri dalla capitale. Secondo l’ong non si conosce il numero esatto delle persone rilasciate, tuttavia molte di loro, una volta libere, hanno raccontato di aver subito percosse e torture, fisiche e psicologiche, e di essere state rinchiuse in celle sovraffollate senza ricevere cibo. Le forze di sicurezza sono accusate di pestaggi prolungati a danno dei dimostranti, alcuni hanno detto di aver subito l’elettroshock e anche abusi sessuali. Una donna due giorni fa ha pubblicato su Instagram un video in cui ha raccontato la sua esperienza: “picchiavano gli uomini e ho visto che se la sono presa perfino contro una ragazza di 15 anni” ha detto Olga Belasina, spiegando di aver assistito anche “ad accuse inventate da parte di poliziotti che non erano presenti al momento degli arresti”. Belasina avrebbe visto anche “un giovane disabile in sedia a rotelle, scaraventato a terra dai poliziotti e trascinato via”. Leggi su dire

marcocappato : Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito pe… - gennaromigliore : Domani i ministri degli esteri UE si riuniranno in via straordinaria per i fatti in #Bielorussia. Italia faccia sen… - ilpost : Finora sono state arrestate circa 6mila persone: le opposizioni e l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diri… - Alessan50612358 : RT @marcocappato: Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito perché i… - passionescatto : RT @PaoloBorg: Avete notate il SILENZIO ASSORDANTE di Salvini sulle elezioni taroccate e le violenze della polizia in Bielorussia? Putin no… -