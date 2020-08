Bielorussia, il Ministro degli Esteri: “Disponibilità a dialogo con paesi esteri” (Di venerdì 14 agosto 2020) In Bielorussia, dopo gli scontri dei giorni scorsi tra manifestanti e polizia, il Ministro degli Esteri ha annunciato la massima disponibilità al dialogo con gli altri paesi. In una telefonata avuta nella giornata di oggi con il suo omologo svizzero, Vladimir Makei, Ministro degli Esteri della Bielorussia, ha espresso l’intenzione del suo governo ad avviare … L'articolo Bielorussia, il Ministro degli Esteri: “Disponibilità a dialogo con paesi Esteri” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

wireditalia : Se c'è una voce che non si è sentita nelle crisi delle ultime settimane a Hong Kong, in Libano e in Bielorussia, è… - Nathan_Usa_7 : @luigidimaio che tristezza di twitter feed del Ministro degli Esteri, non una parola su Bielorussia o Hong Kong. - kungfrederik90 : @RaiNews Ma parlarne un po' di più degli eventi in Bielorussia in TV? E lei @luigidimaio vuole fare il ministro degli Esteri? - tvsvizzera : Rilasciati in #Bielorussia oltre 1'000 manifestanti. Osservatori dei #dirittiumani parlano di percosse e #tortura d… - Katiushja2 : Attendo con trepidazione un tweet di conforto per il popolo Bielorusso da parte di @luigidimaio sono passati tre gi… -