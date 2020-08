Bielorussia, il governo rilascia oltre mille manifestanti arrestati durante le proteste (Di venerdì 14 agosto 2020) Il governo della Bielorussia ha annunciato di aver rilasciato oltre mille manifestanti arrestati durante le manifestazioni seguite alla controversa rielezione di Alexander Lukashenko. La conferma arriva dalla presidente del Senato Natalya Kochanova: ha comunicato anche che il presidente ha chiesto di aprire un’indagine “su tutti gli arresti”. A cinque giorni dalle elezioni che hanno fatto infuriare il popolo come non mai, si continua a protestare e la sensazione è che il regime davvero inizi a scricchiolare. A Minsk con le ‘catene della solidarietà‘ hanno marciato per le strade migliaia di donne, vestite di bianco, coi fiori in mano. Inoltre a protestare hanno iniziato pure i militari: in ... Leggi su ilfattoquotidiano

