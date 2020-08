Bielorussia, “botte, privazione del sonno, torture e stupri punitivi”: i racconti dei manifestanti liberati dalle carceri dell’orrore (Di venerdì 14 agosto 2020) Ore, giorni interi senza cibo e acqua, in balia delle manganellate e delle violenze dei secondini, senza la possibilità di dormire. E per le ragazze anche stupri di gruppo punitivi. I racconti dei manifestanti incarcerati e poi rilasciati dalle carceri bielorusse, nel corso delle proteste contro la rielezione del presidente Aleksandr Lukashenko, parlano di vere e proprie stanze della tortura, buchi neri dai quali solo una parte dei 6.700 finiti in cella negli ultimi cinque giorni è uscito, seppur con traumi fisici e psicologici che difficilmente potranno superare. A raccogliere i racconti dei manifestanti sono le associazioni in difesa dei diritti umani, in particolar modo Viasna e Amnesty International, e i media indipendenti come Tut.by e Meduza, oltre ... Leggi su ilfattoquotidiano

marcocappato : Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito pe… - gio551 : RT @marcocappato: Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito perché i… - LiciaBon : RT @marcocappato: Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito perché i… - marcocattaneo : RT @marcocappato: Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito perché i… - akenatoth : RT @marcocappato: Rumori di grida e botte provenienti dai camion della polizia. Ma il video della BBC non è stato trasmesso subito perché i… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia “botte BMW S1000XR vs Ducati Multistrada 1200S La Stampa