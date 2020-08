Bielorussia: accordo Ue per sanzioni mirate (Di venerdì 14 agosto 2020) ANSA, - BRUXELLES, 14 AGO - I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno trovato un accordo politico per sanzioni contro i responsabili delle violenze contro i manifestanti ed i brogli elettorali. Leggi su corrieredellosport

I ministri degli Esteri dell'Unione europea hanno trovato un accordo politico per sanzioni contro i responsabili delle violenze contro i manifestanti ed i brogli elettorali. Ora servirà il lavoro tecn ...

