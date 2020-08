Benfica, ufficiali gli arrivi di Vertonghen, Everton e Waldschmidt (Di venerdì 14 agosto 2020) Il Benfica ha ufficializzato un triplo colpo di mercato: Vertonghen, Everton e Waldschmidt sono nuovi giocatori del club portoghese Il Benfica ha ufficializzato un triplo colpo di mercato. Sono infatti ufficiali gli arrivi nel club libico di Vertonghen, Everton e Waldschmidt. Nei giorni scorsi era stato concluso il passaggio di Everton, mentre oggi assieme a Vertonghen ha fatto le visite mediche l’attaccante tedesco Luca Waldschmidt, 24 anni, 8 reti nell’ultima Bundesliga con la maglia del Friburgo e tre presenze nella nazionale maggiore della Germania. Tre nuovi acquisti di spessore che vanno ad ... Leggi su calcionews24

