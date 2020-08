Belen Rodriguez, senza reggiseno manda in tilt il web: spettacolo! – FOTO (Di venerdì 14 agosto 2020) Uno scatto che lascia tanta fantasia a chi lo guarda, Belen Rodriguez incontenibile su Instagram. Boom di like e commenti all’ultima FOTO Uno scatto professionale privo di qualsiasi imperfezione. D’altro canto quando il soggetto della FOTO è Belen Rodriguez è molto difficile sbagliare. Molto attiva sul suo profilo Instagram, ultimamente, la showgirl argentina lascia molto … L'articolo Belen Rodriguez, senza reggiseno manda in tilt il web: spettacolo! – FOTO proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Secondo Simona Ventura non ci sono possibilità che Belen e De Martino tornino insieme: per la famosa conduttrice il ballerino non sarebbe l’uomo giusto per la Rodriguez, nonostante i due abbiano ...Andrea Damante e Ignazio Moser si divertono in barca senza fidanzate. I neo-single più ambiti d’Italia sono in vacanza insieme in Sardegna per quelle che sembrano delle vere e proprie ferie da single.