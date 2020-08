Belen Rodriguez, le parole di Simona Ventura sulla showgirl argentina (Di venerdì 14 agosto 2020) E’ sicuramente il personaggio dell’estate 2020 Belen Rodriguez che seppur abituata ad essere protagonista del gossip tutto questo rumors intorno alla fine della storia con Stefano de Martino è andato ben oltre l’attesa. A sostenere la showgirl argentina in questo particolare momento sentimentale dove si vocifera che l’ex ballerino avrebbe anche fatto dei passi per riconquistare Belen con tanto di ben servito di quest’ultima, Simona Ventura sempre dalla parte dell’argentina. Simona Ventura è convinta che la Rodriguez non ha ancora trovato l’uomo della sua vita e sui social ha ammesso che è certa che fra lei e Stefano non ci sarà un ... Leggi su quotidianpost

