Bayern, Muller: “Fatto meglio del 7-1 della Germania contro il Brasile” (Di venerdì 14 agosto 2020) Thomas Müller attaccante del Bayern Monaco, autore di una doppietta contro il Barcellona, ai microfoni di Sky Germania ha detto: “È una serata molto speciale. Il modo in cui abbiamo vinto è stato molto speciale. Durante il 7-1 in Brasile (nel 2014 con la Germania ndr.), non abbiamo avuto molto controllo della partita come oggi. Eravamo stati bravi, ovviamente, ma questa sera eravamo in campo brutalmente prepotenti" Bayern, Muller: “Fatto meglio del 7-1 della Germania contro il Brasile” ITA Sport Press. Leggi su itasportpress

SkySport : BARCELLONA-BAYERN 2-8 Risultato finale ? ?#Muller (4’) ?aut. #Alaba (7') ?#Perisic (22') ?#Gnabry (28') ?#Muller (3… - AleGobbo87 : RT @SandroSca: Rant I tifosi Juve usano le stesse cose per tesi opposte. 'Visto Davies? E noi Sandro!' 'Visto Semedo? E criticano Sandro'… - franbu67 : RT @SandroSca: Rant I tifosi Juve usano le stesse cose per tesi opposte. 'Visto Davies? E noi Sandro!' 'Visto Semedo? E criticano Sandro'… - SandroSca : Rant I tifosi Juve usano le stesse cose per tesi opposte. 'Visto Davies? E noi Sandro!' 'Visto Semedo? E criticano… - azilafash : Bayern 8-2 barca Muller Alaba Gnabry Davies Suarez Coutinho #.Messi -

Ultime Notizie dalla rete : Bayern Muller Bayern, Muller: «Serata difficile da spiegare. Abbiamo un segreto» Calcio News 24 Champions League, il Bayern distrugge il Barca e vola in semifinale: clamoroso 8-2

Setien lascia Griezmann in panchina e manda dentro Vidal e Sergi Roberto in appoggio a Messi e Suarez. Modulo meno spregiudicato del solito, con l’intento di contenere il Bayern e cercare di serrare l ...

Il Bayern Monaco umilia il Barcellona: vincono i bavaresi 8-2!

Incredibile vittoria del Bayern Monaco che umilia il Barcellona battendo 8-2 la squadra catalana, bavaresi in semifinale. LISBONA – Il Bayern Monaco si prende la semifinale umiliando il Barcellona. Ne ...

Setien lascia Griezmann in panchina e manda dentro Vidal e Sergi Roberto in appoggio a Messi e Suarez. Modulo meno spregiudicato del solito, con l’intento di contenere il Bayern e cercare di serrare l ...Incredibile vittoria del Bayern Monaco che umilia il Barcellona battendo 8-2 la squadra catalana, bavaresi in semifinale. LISBONA – Il Bayern Monaco si prende la semifinale umiliando il Barcellona. Ne ...