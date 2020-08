Bayern Monaco-Barcellona 8-2, il “Lisbonazo” dei blaugrana: i tedeschi li umiliano e volano in semifinale di Champions League (Di venerdì 14 agosto 2020) Una scoppola storica, di quelle che il Barcellona era abituato a dare. Questa volta, invece, la subisce: sconfitto e umiliato dal Bayern Monaco che vince 8-2 nei quarti di finale di Champions League. Un “Lisbonazo” a senso unico, quello messo in scena dai tedeschi già in vantaggio al 4′ con Muller. La reazione dei catalani è immediata, ma solo grazie all’autorete di Alaba al 7′. Poi i bavaresi dilagano con i gol di Perisic, Gnabry e ancora Muller. Dopo mezz’ora è 4-1, con il Bayern che ha già tirato in porta 11 volte di fronte agli impotenti Messi e Suarez. L’uruguaiano accorcia al 57′. Un fuoco di paglia, spento da altri quattro gol segnati tra il 63′ e il 90′ da Kimmich, ... Leggi su ilfattoquotidiano

