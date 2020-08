Basket, le scarpe di Jordan vendute a 615.000 dollari (Di venerdì 14 agosto 2020) Un’asta da record. E’ quella che ha visto un paio di scarpe da ginnastica indossate da Michael Jordan essere vendute per 615.000 dollari da Christie’s. La cessione ha infranto un precedente primato, stabilito pochi mesi fa dalla vendita di un altro paio di scarpe della leggenda del Basket. Oggetto dell’asta un paio di Air Jordan 1 High che la superstar dell’Nba ha indossato in una esibizione del 1985 in Italia. “Questa è la scarpa originale con un vero pezzo di tabellone, un pezzo di vetro, nella suola della scarpa“, ha commentato Caitlin Donovan, responsabile delle vendite di borse e scarpe da ginnastica di Christie’s Leggi su sportface

Eurosport_IT : 615mila dollari per...un paio di ''Jordan'', è il nuovo record ?? ?? #Jordan | #NBA - Gazzetta_NBA : #basket #nba Le scarpe di #Jordan vendute a 615.000 dollari - add_editore : 3 | #addinvaligia A chi alle infradito preferisce le scarpe da basket e alla spiaggia il campo da gioco: «Il Sesto… - brezzone_ : RT @il_piccolo: #Basket, asta da record per le scarpe indossate a #Trieste da Michael #Jordan - il_piccolo : #Basket, asta da record per le scarpe indossate a #Trieste da Michael #Jordan -