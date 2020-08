Barcellona, Umtiti positivo al Coronavirus: cosa succede per la partita contro il Bayern Monaco (Di venerdì 14 agosto 2020) Manca poco all’inizio della super sfida della semifinale di Champions League tra Barcellona e Bayern Monaco, ma fra i blaugrana c’è preoccupazione per le condizioni di salute di Samuel Umtiti. Il difensore francese ha annunciato infatti di essere positivo al Coronavirus. Umtiti, fortunatamente per i compagni, non si trovava a Lisbona con il resto della squadra poichè indisponibile, ed una volta venuto a conoscenza della positività ad un test effettuato ieri, si è messo in isolamento presso la propria abitazione. Il calciatore è asintomatico. Dunque nessun problema per la partita di Champions League che si svolgerà regolarmente.L'articolo SPORTFAIR. Leggi su sportfair

