Barcellona umiliato 8-2, Bayern in semifinale di Champions (Di venerdì 14 agosto 2020) LISBONA (PORTOGALLO) (ITALPRESS) – Il Bayern Monaco fa festa e il Barcellona sprofonda nel pieno della crisi con una figuraccia senza precedenti: 8-2 al Da Luz di Lisbona. Bastano soltanto quattro minuti di gioco per assistere al primo gol subito dal Barcellona con una difesa immobile di fronte alle giocate di classe dei bavaresi: Gnabry serve Perisic che scappa via sulla fascia e crossa al centro per Muller, uno-due con Lewandowski e tiro preciso per lo 0-1. Tre minuti più tardi, però, arriva la rete dell'illusione per mano di Alaba, che devia incredibilmente nella propria porta il cross di Jordi Alba. Al 22′ Perisic riporta avanti i suoi con un sinistro leggermente deviato da Lenglet, poi al 28′ Goretzka trova un assist illuminante per Gnabry che scappa via alla marcatura di Piquè e trafigge Ter ... Leggi su liberoquotidiano

