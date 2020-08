Barcellona, Di Marzio: “Bartomeu caccerà allenatore, direttori sportivi e CEO” (Di venerdì 14 agosto 2020) Josep Maria Bartomeu, presidente del Barcellona, ha parlato nel post-gara ai microfoni di Movistar TV, affermando che molte decisione rilevanti verranno prese entro una settimana. Gianluca Di Marzio ha provato a ipotizzare come potrebbe prendere forma la rivoluzione. Una rivoluzione che, tuttavia, non avrebbe nulla a che fare con l’aspetto tecnico e coi giocatori: secondo il giornalista di Sky, infatti, ai saluti sarebbero Quique Setien, i direttori sportivi e il CEO dei blaugrana. Leggi su sportface

GIUSPEDU : RT @sportface2016: #Barcellona Gianluca Di Marzio ipotizza da dove potrebbe partire la rivoluzione blaugrana: ai saluti tre figure https… - sportface2016 : #Barcellona Gianluca Di Marzio ipotizza da dove potrebbe partire la rivoluzione blaugrana: ai saluti tre figure - napolista : Di Marzio: ballottaggio per il ds della Roma (e non c’è Giuntoli). Milik non escluso da Pirlo In lizza ci sono Pla… - jerryscottismo : @JantasOO Cioè pochettino al Barcellona più che Planes alla Roma? Cioè leggendo il pezzo di di Marzio mi sembra imp… - Enzovit : Di Marzio: “Barcellona? Napoli a testa alta. Pirlo, scelta fuori luogo della Juve” -

Ultime Notizie dalla rete : Barcellona Marzio Barcellona, Piqué: "Inaccettabile, abbiamo toccato il fondo" GianlucaDiMarzio.com SKY - Barcellona, Bartomeu ha deciso: via Setien, Abidal, Planes e Grau

Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista di SKY Sport, Gianluca Di Marzio, dopo la bruciante ed umiliante sconfitta per 8-2 subita dal Barcellona in Champions League, con il Bayern Monaco, il ...

Roma, in prima fila per il ruolo da ds c’è Ramon Planes

Ramon Planes sarebbe il favorito per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio ci saranno contatti con l’attuale dirigente del Barcellona per portarlo in giallor ...

Secondo le indiscrezioni raccolte dal giornalista di SKY Sport, Gianluca Di Marzio, dopo la bruciante ed umiliante sconfitta per 8-2 subita dal Barcellona in Champions League, con il Bayern Monaco, il ...Ramon Planes sarebbe il favorito per il ruolo di nuovo direttore sportivo della Roma. Come riporta Gianluca Di Marzio ci saranno contatti con l’attuale dirigente del Barcellona per portarlo in giallor ...