Barcellona, de Jong: “Bayern Monaco favorito? Vedremo chi vincerà. Sull’arrivo di Pjanic…” (Di venerdì 14 agosto 2020) Una finale anticipata quella di questa sera tra Barcellona e Bayern Monaco in Champions League. Le due squadre sono indubbiamente tra le più forti formazioni rimaste a contendersi l'ambito trofeo. A parlare della gara e non solo è stato il centrocampista blaugrana Frankie de Jong intervenuto ai microfoni di beIN Sports.De Jong: "Vedremo chi vincerà. Abbiamo fiducia""Il Bayern Monaco è favorito? Non mi interessa chi è il favorito. Il Bayern è una grande squadra ma Vedremo cosa succederà durante la partita e chi sarà stato più bravo", ha detto de Jong. "Noi siamo sempre tra i favoriti perché il Barça non può non esserlo. In ogni caso ci ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Barcellona, de Jong: 'Bayern Monaco favorito? Vedremo chi vincerà. Sull'arrivo di Pjanic...' -… - pccpla : RT @junews24com: De Jong abbraccia Pjanic: «Renderà il Barcellona ancora più forte» - - zazoomblog : Barcellona de Jong: Col Napoli bella partita il primo tempo ha cambiato tutto - #Barcellona #Jong: #Napoli #bella - sportli26181512 : #Interviste #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Barcellona, De Jong: “Napoli? Grande partita contro un avve… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BARCELLONA - de Jong: 'Con il Napoli è stata una bella partita, abbiamo vinto contro un avversario difficile' https://t… -