Barcellona-Bayern Monaco, l’autogol di Alaba: Neuer clamorosamente infilato (VIDEO) (Di venerdì 14 agosto 2020) David Alaba sigla l’autogol che pareggio i conti tra Barcellona e Bayern Monaco in quel di Lisbona nel match valido per i quarti di finale di Champions League 2019/2020. Tutto parte da Lenglet che vede lo scatto sul filo di fuorigioco di Jordi Alba sulla fascia sinistra. Pallone al bacio e cross basso di prima per Suarez: Alaba, nel tentativo di anticipare l’uruguaiano si lancia in allungo, colpisce di punta e batte beffardamente e goffamente Neuer. Subito spettacolo al Da Luz con due reti nel giro di sette minuti. IL GOL DI MULLER (VIDEO) Leggi su sportface

SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari ? #BarcellonaBayern Alle 21:0… - SkySport : ?? BARCELLONA-BAYERN ?? QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 Come finirà l… - GoalItalia : Pronostico secco: chi passa tra Barcellona e Bayern? - valerioj000 : Bayern fisicamente sta dominando il Barcellona che resta un pelo più qualitativo. Giocatori da segnalare: semedo no… - CalcioWeb : Autorete #Alaba, l'intervento del difensore è da 'Mai dire Gol' [VIDEO] - #BarcaBayern -