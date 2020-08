Barcellona-Bayern Monaco, che gol di Perisic: è 1-2, gran sinistro (VIDEO) (Di venerdì 14 agosto 2020) In ventuno minuti è già successo di tutto. In Barcellona-Bayern Monaco, match valevole per i quarti di finale della Champions League 2019/2020, i bavaresi trovano la rete del 2-1 grazie ad Ivan Perisic che con un sinistro potente e preciso, complice anche la leggera deviazione di Piquè, beffa Ter Stegen e riporta avanti il Bayern Monaco. Partita nella quale può davvero succedere di tutto. Leggi su sportface

SkySport : Barcellona-Bayern Monaco, dove vedere la partita di Champions League in tv: gli orari ? #BarcellonaBayern Alle 21:0… - SkySport : ?? BARCELLONA-BAYERN ?? QUARTI DI FINALE DI CHAMPIONS LEAGUE ? Alle 21 su Sky Sport Uno e Sky Sport 251 Come finirà l… - GoalItalia : Pronostico secco: chi passa tra Barcellona e Bayern? - Ewimed : RT @daniyungblud: io che leggo l'hashtag di Barcellona-Bayern Monaco #FCBFCB - PaoloMancini30 : Il Bayern ha un recupero palla clamoroso e con la fisicità davanti concretizza facilmente, Barcellona incapace di c… -