Barcellona, Bartomeu: “Sconfitta pesantissima, abbiamo preso delle decisioni per il futuro del club” (Di venerdì 14 agosto 2020) Il numero 1 del Barcellona ha analizzato la rumorosa sconfitta per 8-2 dei catalani contro il Bayern Monaco.LE PAROLE DI Bartomeucaption id="attachment 641607" align="alignnone" width="594" Bartomeu (Getty Images)/captionIl presidente del Barcellona Bartomeu ha parlato a Sky della disfatta dei catalani: "È stato un risultato pesantissimo, il Bayern ha fatto benissimo e ha meritato di passare. Piquè ha ragione e prenderemo delle decisioni, alcune sono già state prese prima della partita, verranno tutte comunicate nei prossimi giorni. Chiediamo scusa ai tifosi e ai soci del Barcellona. Piquè lascia? Adesso soffriamo e poi sveleremo le decisioni prese. Oggi non è il momento di dire niente". ... Leggi su itasportpress

Sarà rivoluzione o almeno così sembra. Pique chiede un cambio sotto tutti i punti di vista, i tifosi non sono da meno e per il Barcellona dopo l'8-2 rimediato dal Bayern Monaco sembra proprio la fine

