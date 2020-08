Barça-Bayern, la stampa spagnola unanime: “Umiliazione storica” (Di venerdì 14 agosto 2020) Ci va giù pesante la stampa spagnola in merito alla sonora sconfitta del Barcellona. Il Mundo Deportivo titola: “Ridicolo storico del Barça in Champions League” AS: “Ecatombe storica del Barça” Marca: “Umiliazione senza precedenti al Barcellona” Foto: Mundo Deportivo L'articolo Barça-Bayern, la stampa spagnola unanime: “Umiliazione storica” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

MassMarianella : In uno stadio che è stato scenario di una Finale, il + affascinante e, sulla carta, equilibrato dei quarti di Final… - Gazzetta_it : Barça-Bayern, le pagelle: è un Perisic da 7,5, Coutinho merita 8. #Messi delude: 4,5 #FCBFCB - Sport_Mediaset : #Barcellona, sconfitta record: non subiva almeno otto gol dal 1946. #SportMediaset - FiloPaga : Eliminazione del Barça dalla Champions negli ultimi 3 anni: - Roma / Barça 3:0 - Liverpool / Barça 4:0 - Bayern /… - Cr7643862973 : @pisto_gol Sinceramente a me questo Bayern sembra un po' troppo tutti in attacco: in pratica dietro restano Tiago e… -

Ultime Notizie dalla rete : Barça Bayern Non è solo Lewa contro Messi: Barça-Bayern è la finale anticipata - Sportmediaset Sport Mediaset