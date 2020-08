Barça-Bayern è come il calcetto del giovedì, ma i tedeschi “si mangiano” i blaugrana: clamoroso 2-8! (Di venerdì 14 agosto 2020) Il famoso 5-0 del Milan di Sacchi al Real? Il clamoroso 1-7 della Germania al Brasile nel 2014? Per certi versi, il match tra Barcellona e Bayern Monaco si può paragonare a quelle gare rimaste nella storia del pallone. Un’autentica supremazia, un dominio totale. I tedeschi “si mangiano” i catalani, caduti sotto i colpi di una squadra super organizzata e decisamente più in forze. Speranze, i blaugrana, ne hanno ben poche sin dall’inizio, da quando Muller sblocca il match dopo cinque minuti. Per tornare in gara serve un aiuto. Segna, il Barça, ma in realtà segna il Bayern. E’ Alaba a metterla dentro, con un goffissimo autogol, per l’1-1. Siamo ancora al 7′ e, sembra, l’equilibrio sia stato ristabilito subito, con buona pace ... Leggi su calcioweb.eu

