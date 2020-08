Barack Obama: «Nessuna speranza che il vaccino arrivi entro le elezioni di novembre» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Non c’è possibilità che venga sviluppato e distribuito un vaccino per il Covid da qui alle elezioni». Ne è certo l’ex presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, che sottolinea che la cosa che più lo preoccupa da qui a novembre «è la necessità di fare tutto quello che è umanamente possibile per assicurare che tutti coloro che vogliono un cambio nell’amministrazione possano farlo ai seggi, che sia di persona o via posta». E a proposito di voto e servizio postale: «Tutti dipendono dal USPS», le poste americane, dice Obama. «Gli anziani per la pensione, i veterani per le ricette mediche, le piccole imprese per cercare di tenere le loro porte aperta. Le poste non possono essere ... Leggi su open.online

Una volta ho sofferto vampate di calore sull’elicottero presidenziale. È stato come avere dentro una fornace accesa al massimo. Cerchiamo di nascondere queste cose, invece dobbiamo parlarne per render ...

Oltre 166 mila morti da coronavirus secondo i dati della Johns Hopkins. Sessantamila in più secondo il New York Times. E intanto Anthony Fauci, il virologo della Casa Bianca, ribadisce le regole: nien ...

